YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Valiliğinden Küner Mahallesi ile ilgili açıklama:

İzmir Valiliğinden Küner Mahallesi ile ilgili açıklama:

İZMİR HABERLERİ  | 24.06.2020 20:14 | Son Güncelleme

"Mahallede toplam 38 kişiye Kovid-19 enfeksiyonu tanısı konmuş olup, 18 hasta hastanede yatarak tedavi görmekte, 20 hasta evde izole olarak tedavi edilmektedir" - "Küner Mahallesi için karantina uygulaması söz konusu değildir, sadece bulaş riskini azaltmak amacıyla, alınan kararlar çerçevesinde sıkı tedbir uygulamaları söz konusudur"

İZMİR (AA) - İzmir Valiliği, Menderes'in Küner Mahallesi'nde 38 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konduğunu, mahalle için karantina uygulamasının ise söz konusu olmadığını bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Haziran'da Küner Mahallesi’nden 19 kişiye, Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada, filyasyon ekibinin 22 Haziran'da mahallede bir çalışma başlattığı, olgu sayılarını artmaması için 23 Haziran'dan itibaren mahalleye giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapılmaya başlandığı ve mahalle için bazı sağlık tedbirleri alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlgili mahallede filyasyon çalışmaları devam etmekte olup, 24 Haziran'da 25 kişilik bir filyasyon ekibiyle tek tek haneler gezilerek Bakanlığımız Kovid-19 Rehberi doğrultusunda uygun görülen kişilerden numune alımları başlamıştır. 24 Haziran'a kadar mahallede toplam 38 kişiye Kovid-19 enfeksiyonu tanısı konmuş olup, 18 hasta hastanede yatarak tedavi görmekte, 20 hasta evde izole olarak tedavi edilmektedir. Hastalarla temaslı olan kişilere yönelik önlem alınmış, günlük takipleri yapılmaktadır."

Bazı basın kuruluşlarında mahallenin karantinaya alındığı yönünde iddiaların yer aldığı da belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küner Mahallesi için karantina uygulaması söz konusu değildir. Sadece bulaş riskini azaltmak amacıyla, alınan kararlar çerçevesinde sıkı tedbir uygulamaları söz konusudur."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Duayen gazeteci hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada

2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada

İzmir Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.