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İzmir Valisi Köşger, kentte 2 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığını açıkladı

04.07.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Valisi Köşger, kentte 2 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığını açıkladı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür Kovid-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını bildirdi.

Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."

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