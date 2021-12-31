İzmir Valisi Köşger "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Köşger, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.
Vali Köşger, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde Emin Mengüarslan'ın "Arı kuşlarının beslenme zamanı" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Vali Köşger, emeği geçenlere teşekkür etti.
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