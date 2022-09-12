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İzmir Valisi Köşger'in kayınpederi Konya'da toprağa verildi

12.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Valisi Köşger'in kayınpederi Konya'da toprağa verildi

İzmir Valisi Köşger'in kayınpederi Konya'da toprağa verildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in 77 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Abdulkadir Mermer'in cenazesi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camisine getirilen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in kayınpederi Mermer için burada cenaze töreni düzenlendi.

Emekli öğretmen Mermer'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de katıldı.

İzmir Valisi Köşger'in kayınpederi Konya'da toprağa verildi

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