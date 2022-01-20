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İzmir ve Aydın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

20.01.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Aydın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir'in güneyi (Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Menderes) ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Didim, Söke) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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