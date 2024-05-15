YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir ve Aydın'da dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İzmir ve Aydın'da dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AA AA
15.05.2024 09:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Aydın'da, kurdukları çağrı merkezinden aradıkları kişileri dolandırdığı öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı, banka görevlisi ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmir ve Aydın'da 6 ayrı adrese düzenlenen "Zeus" adlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlar arasındaki suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen ve 47 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi ile 22 ayrı suçtan arama kaydı bulunan 2 kişinin sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin, İzmir'in Çeşme ilçesindeki villaları çağrı merkezi olarak kullandığı, villaların güvenliğini pitbull ve doberman ırkı köpeklerle sağlamaya çalıştıkları belirlendi.

Villalarda yapılan aramalarda yüz binlerce kişiye ait kişisel verilerin de olduğu 15 akıllı telefon, 28 dizüstü bilgisayar, 86 tuşlu telefon, 88 SIM kart, 4 masaüstü bilgisayar, 1 çağrı merkezi cihazı, 17 hafıza kartı, 4 harici hard disk ve uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin'in enerji ürünlerindeki atılımı küresel bir ticaret savaşına yol açabilir mi?Çin'in enerji ürünlerindeki atılımı küresel bir ticaret savaşına yol açabilir mi?
AKP değişimi tartışıyor: “Sadece isimler değil, iş yapma biçimi değişmeli”AKP değişimi tartışıyor: “Sadece isimler değil, iş yapma biçimi değişmeli”
ABD, İsrail'e 1 milyar dolarlık silah göndermeyi planlıyorABD, İsrail'e 1 milyar dolarlık silah göndermeyi planlıyor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Aydın İzmir çağrı çağrı merkezi jandarma operasyon

İzmir Namaz Vakitleri 15 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:14
Sabah
05:53
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:23
Yatsı
21:55
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.