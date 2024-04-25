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İzmir ve Aydın’da FETÖ baskınları: 11 gözaltı

İHA İHA
25.04.2024 12:10
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İzmir merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir FETÖ operasyonunun düğmesine bastı. Soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya hesapları artan, şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 12 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. İzmir merkez, Dikili ve Aydın’da yapılan operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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