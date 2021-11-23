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İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.11.2021 03:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Aydın'ın Kuşadası ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Dikili açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler ayrıca Aydın'ın Kuşadası ilçesi Poyraz Kayalıkları üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

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