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İzmir ve Manisa'da resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak

İZMİR HABERLERİ  | 30.11.2020 12:03 | Son Güncelleme

İzmir ve Manisa'da resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak

İZMİR (AA) - İzmir ve Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Toplantıda 4 Ocak 2021'e kadar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alındığı belirtildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada da, "Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30 Kasım - 4 Ocak 2021 tarihlerinde ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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