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İzmir ve Manisa'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

14.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Manisa'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İzmir ve Manisa'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Manisa'da yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 25'i yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 201 sentetik hap, 38 reçete, 1 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Suçta kullanıldığı değerlendirilen dokümana da el kondu.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

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