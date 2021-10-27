YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir ve Manisa'daki silahlı kaçakçılığı operasyonunda 12 gözaltı

İzmir ve Manisa'daki silahlı kaçakçılığı operasyonunda 12 gözaltı

27.10.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Manisa'daki silahlı kaçakçılığı operasyonunda 12 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir ve Manisa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Kemalpaşa, Menemen ile Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde silah ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de 15 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12'si yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız 9 tabanca ile 50 fişek, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve tabanca sürgüsü ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
PARTNER Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum! Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum!
Beymen, İstinyePark İzmir mağazasını açtıBeymen, İstinyePark İzmir mağazasını açtı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
13:00
İkindi
15:58
Akşam
18:25
Yatsı
19:42

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.