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İzmir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

İZMİR HABERLERİ  | 28.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

İzmir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahkavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küçükpark 161 Sokak'ta Ç.M. ile A.Ş.B (32) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Ç.M. ile A.Ş.B'nin yaşadığı tartışmanın ardından Ç.M'nin tabancayla A.Ş.B'ye ateş açması yer alıyor.

Bornova ilçesindeki Küçükpark 161 Sokak'ta Ç.M. ile A.Ş.B (32) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Ç.M, A.Ş.B'ye tabanca ile ateş açmıştı.

Yaralı A.Ş.B. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, Ç.M. gözaltına alınmıştı.

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