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İzmir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

12.10.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişinin iş yerinde pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül'de Alaçatı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde M.Z'nin pompalı tüfekle yaralanması olayına karışan Ö.V.K'nin, Kemalpaşa ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.V.K'yi, Armutlu Mahallesi'nde saklandığı iş yerinde, olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı.

Cezaevi firarisi de olduğu belirlenen Ö.V.K. hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, M.Z'nin vurulmasında azmettirici olduğu öne sürülen S.Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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