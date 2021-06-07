İzmir'de 1 milyon 776 bin makaron ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ve Çiğli ilçelerinde düzenlenen operasyonda kaçak 1 milyon 776 bin 700 makaron, 1058 kilogram tütün ele geçirildi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bornova'nın Mevlana ve Çiğli'nin Maltepe mahallelerindeki iki depo ve bir iş yerinde kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bandrolsüz olduğu belirlenen 1 milyon 776 bin 700 makaron, 1058 kilogram tütün, 975 bin 200 boş makaron, 905 bin sigara sarma kağıdı ile 7 bin 520 bandrol, sigara doldurma, bandrol sökme ve takma makineleri bulundu.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz