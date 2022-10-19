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  4. İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın bulunduğu deponun sahibi serbest bırakıldı

İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın bulunduğu deponun sahibi serbest bırakıldı

19.10.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın bulunduğu deponun sahibi serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan depo sahibi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, karışımlı akaryakıt üretim ve dağıtımına yönelik çalışma kapsamında 17 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan deponun sahibi Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Kentteki sanayi tesislerinden geri dönüşüm yapılacağı bahanesiyle toplanan atık yağların kimyasal işlemden geçirilerek kaçak akaryakıta dönüştürüldüğü ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Torbalı'da orta ölçekli bir fabrika büyüklüğündeki iki kapalı alanı bulunan depoya baskın düzenlenmiş, 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Akaryakıt depo kaçak

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