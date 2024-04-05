YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 10 milyon 833 bin 200 makaron ele geçirildi

İzmir'de 10 milyon 833 bin 200 makaron ele geçirildi

AA AA
05.04.2024 13:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 milyon 833 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.

İzmir'de 10 milyon 833 bin 200 makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamda Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde belirlenen 5 ev, 4 depo, 5 iş yeri ve 5 araca baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 9 milyon 495 bin 200 içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 338 bin boş makaron, 1162 kilogram nargile tütünü, 811 kilogram kıyılmış tütün, 1500 bandrol, 61 elektronik sigara cihazı ve likiti ile 19 sigara sarma makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de 10 milyon 833 bin 200 makaron ele geçirildi

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortahisar Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP’li Ahmet Kaya mazbatasını aldıOrtahisar Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP’li Ahmet Kaya mazbatasını aldı
Zonguldak'ta maden ocağında elektrik akımına kapılan işçinin ölümüne ilişkin işletme müdürü tutuklandıZonguldak'ta maden ocağında elektrik akımına kapılan işçinin ölümüne ilişkin işletme müdürü tutuklandı
Diyarbakır’da bayramda ulaşım ücretsizDiyarbakır’da bayramda ulaşım ücretsiz
Anahtar Kelimeler:
Tütün makaron operasyon

İzmir Namaz Vakitleri 5 Nisan Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
13:19
İkindi
16:55
Akşam
19:45
Yatsı
21:04
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.