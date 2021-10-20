İZMİR (AA) - İzmir'de, 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya baskın düzenlendi.
Depoda yapılan aramada, 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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