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İzmir'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

24.04.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma ekipleri, hükümlüyü yakalamak için çalıştığı taş ocağına işçi kıyafetleriyle girdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de 30 yıl önce işlenen cinayetle ilgili hapis cezasına çarptırılan, cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilen H.K. hakkında başka bir suça karıştığı iddiası üzerine yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin taş ocağında işçi olarak çalıştığını bilgisi üzerine harekete geçti.

Fark edilmemek için taş ocağına işçi kıyafetleriyle giren jandarma, hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Jandarma ekipleri, Aliağa ve Menemen ilçelerinde enerji nakil kablolarının çalındığı 5 hırsızlık olayına ilişkin yürüttüğü çalışmada E.K. ve A.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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