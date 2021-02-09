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İzmir'de 123 sığınmacı kurtarıldı

09.02.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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İzmir'de 123 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Urla açıklarında 87'si Türk kara sularına itilen olmak üzere 123 sığınmacı kurtarıldı.

Urla ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla 36 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Dikili ilçesindeki iki ayrı lastik botta ve Seferihisar açıklarındaki can salları içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 87 sığınmacı da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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