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İzmir'de 125 sığınmacı yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 12.03.2020 19:01 | Son Güncelleme

İzmir'de 125 sığınmacı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde 125 yabancı uyruklu sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında görevli 2 Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen balıkçı teknesi durduruldu.

Teknede, 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka ve 2 Filistin uyruklu 125 sığınmacı yakalandı.

Teknedeki Suriye uyruklu 4 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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