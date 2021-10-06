YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

06.10.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda, 14 bin 500 uyuşturucu hap bulundu, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı.

Akalan Otoyolu gişelerinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramada, 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan G.A, Ö.O. ve U.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
PARTNERÖldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördümÖldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm
İzmir'de subay adayları ant içtiİzmir'de subay adayları ant içti

İzmir Namaz Vakitleri 6 Ekim Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
13:05
İkindi
16:20
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Çarşamba

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.