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İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

İZMİR HABERLERİ  | 15.07.2020 22:37 | Son Güncelleme

Vali Yavuz Selim Köşger: - "Şükürler olsun ki ülkemiz, terör örgütleri ve kirli ellerin taşeronları vasıtasıyla kurulan tuzakları birer birer bozarak her saldırıdan daha da güçlenerek çıkmaktadır"

İZMİR (AA) - İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Konak Meydanı'nda düzenlenen program, mehteran takımının marşlar seslendirmesiyle başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi, tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği halka hitabı, meydandaki ekranlardan izletildi.

Programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dört yıl önce aziz milletin iradesine yönelik FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain girişimin yıl dönümünde şanlı zaferi kutlarken, şehitleri yad ettiklerini, gazilere de şükranlarını sunduklarını belirtti.

Gerek tarihte gerekse yakın geçmişte yaşanan bazı önemli olayları iyi tahlil etmenin geleceği şekillendirmede önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Köşger, 15 Temmuz ihanetini irdelerken konunun Türk milletinin son 100-150 yıllık tarihinden bağımsız ele alınamayacağını söyledi.

Köşger, insanlık tarihinin en büyük yıkımlarından 1. Dünya Savaşı'nda vatana ve ülke sınırlarına karşı başlatılan hamlelerde çok şey kaybedildiğini, acılar yaşandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız coğrafyada, gönül coğrafyamızda yaşananlar bu savaşların etkilerinin devam ettiğini göstermektedir. Türk milletinin birlik, beraberliği korumaya yönelik gayretleri, son yıllarda sağladığı başarılar 15 Temmuz'u gerçekleştiren şer odaklarını ve onu kullananları rahatsız etmiştir. Bu millet 100 yıl öncesindeki gibi değildir. Bölgesinde ezilenlerin umut kapısıdır. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına imanıyla, inancıyla duran milletimiz gurur dolu zaferlerine bir yenisini daha eklemiştir. Bu necip millet, inançlı vatanını, mukaddesatını koruma kararlığını ortaya koymuştur. Art niyet besleyenlere karşı kutsal vatan topraklarını istikbali olarak gördüğünü bir kez daha haykırmıştır. Şükürler olsun ki ülkemiz, terör örgütleri ve kirli ellerin taşeronları vasıtasıyla kurulan tuzakları birer birer bozarak her saldırıdan daha da güçlenerek çıkmaktadır."

Programa katılan 15 Temmuz gazileri Yılmaz Lale, Emrah Çetin, Atilla Yüce ve Mehmet Hadi Beskisiz Vali Köşger'e çiçek takdim etti.

Ak Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu ifade ederek, bu darbe kalkışmasına milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde "dur" dediğini söyledi.

15 Temmuz'un miletin şanlı direnişi olduğunu vurgulayan Sürekli, "Milletimiz bir defa daha 'millet ne derse o' demiştir. Bundan sonra da öyle demeye devam edecektir." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin ise bu coğrafyada oturmanın bir bedeli olduğunu belirterek, "Türk milleti 100 yıldır küresel Batı emperyalizmin, yerli iş birlikçileri aracılığıyla muhasara altında tutulmaktadır. Türk milleti 15 Temmuz'da bütün pislikleri temizleyerek, devleti farklı bir noktaya getirdi. Bugün aynı devlet 7 cephede mücadele veriyor." dedi.

Programda 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı görüntüler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondan yaptığı çağrı izletildi.

Protokolün vatandaşları selamlamasının ardından kahramanlık türküleri konseri sunuldu.

Etkinlikler kapsamında Gündoğdu Meydanı ile Konak Meydanı arasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu yapıldı. Koşunun sonunda sancak sporcular tarafından Vali Köşger'e teslim edildi.

- Meydanda Kovid-19 tedbirleri

Programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle demokrasi nöbeti uygulaması şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 50 kişilik gruplar halinde dönüşümlü olarak gerçekleştirildi.

Programı takip edenler sosyal mesafeye dikkat etti ve maske taktı. Alana giremeyen bazı vatandaşlar da alan dışından programı izledi.

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