İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Köşger, insanlık tarihinin en büyük yıkımlarından 1. Dünya Savaşı'nda vatana ve ülke sınırlarına karşı başlatılan hamlelerde çok şey kaybedildiğini, acılar yaşandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız coğrafyada, gönül coğrafyamızda yaşananlar bu savaşların etkilerinin devam ettiğini göstermektedir. Türk milletinin birlik, beraberliği korumaya yönelik gayretleri, son yıllarda sağladığı başarılar 15 Temmuz'u gerçekleştiren şer odaklarını ve onu kullananları rahatsız etmiştir. Bu millet 100 yıl öncesindeki gibi değildir. Bölgesinde ezilenlerin umut kapısıdır. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına imanıyla, inancıyla duran milletimiz gurur dolu zaferlerine bir yenisini daha eklemiştir. Bu necip millet, inançlı vatanını, mukaddesatını koruma kararlığını ortaya koymuştur. Art niyet besleyenlere karşı kutsal vatan topraklarını istikbali olarak gördüğünü bir kez daha haykırmıştır. Şükürler olsun ki ülkemiz, terör örgütleri ve kirli ellerin taşeronları vasıtasıyla kurulan tuzakları birer birer bozarak her saldırıdan daha da güçlenerek çıkmaktadır."