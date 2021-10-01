İzmir'de 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan A.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık A.Y. hakkında "gebe olduğunu bildiği çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olayın özetine yer verilen iddianamede gayriresmi olarak evlendikten sonra A.Y. ile birlikte yaşadıkları dönemde maktulün hamile kaldığı, sanığın bu durumu bildiği, aralarındaki tartışmalar neticesinde Ünlü'nün evden ayrılarak babasıyla yaşamaya başladığı belirtildi.

İddianamede sanığın barışmak amacıyla buluştuğu, aralarındaki sorunları konuştukları sırada kendisini aldattığını düşünerek Ünlü'yü 13 bıçak darbesiyle öldürdüğü bildirildi.

Bıçak darbelerinin 8'inin tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedilen iddianamede, maktulün babası Serdar Ünlü'nün kızının sanık tarafından dövülmesi nedeniyle kendisine sığındığını, bu süreçte uzaklaştırma kararı aldırdıkları yönündeki ifadeleri de yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede sanığın "gebe olduğunu bildiği çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık A.Y, 8 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

- Olayın geçmişi

Konak ilçesinde mart ayında birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü ve bebeği hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan A.Y. tutuklanmıştı.

