YURTHABER
  4. İzmir'de 171 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 171 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 13.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

İzmir'de 171 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 171 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 122 Afganistan, 28 Suriye, 9 Kongo, 6 Togo, 2 Orta Afrika, 2 Mısır, 1 Filistin ve 1 Nijerya uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Çiğli’de yollar yenileniyorÇiğli’de yollar yenileniyor
Menderes’te sıcak çorba ikramıMenderes’te sıcak çorba ikramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen göçmen Jandarma

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:25
İkindi
15:57
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Termal Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

Menemen’de bayramlaşma merasimi

Menemen’de bayramlaşma merasimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.