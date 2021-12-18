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İzmir'de 1750 litre kaçak içki ele geçirildi

18.12.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 1750 litre kaçak içki ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda 1750 litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavacık Mahallesinde B.H.Ö'nün kaçak şarap ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüpheliye ait iki adrese yapılan baskında variller içinde 1750 litre kaçak şarap ele geçirildi.

B.H.Ö. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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