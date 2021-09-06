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İzmir'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı

06.09.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, 18 yaşından küçüklere otobüs terminalleri ve hava yolları acentelerinden bilet satışının yapılamayacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ailesinin veya kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmaların önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre, şehirlerarası otobüs terminallerinde, hava yolları acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamayacak.

Ayrıca, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile irtibata geçilerek çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edildikten ve bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabilecek.

18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde ise kolluk kuvvetleri bilgilendirilecek.

İzmir'de veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayan 18 yaşından küçüklere ise belge gösterdiğinde bilet satışı yapılabilecek.

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