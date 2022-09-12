YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

İzmir'de 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

12.09.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

İZMİR (AA) - 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, 14-18 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kültürpark'ta gerçekleştirilen turnuvanın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu tür organizasyonların kent turizmini canlandırdığını söyledi.

Dünya şampiyonalarına talip olmaya devam edeceklerini belirten Soyer, "Bizim yüzlerce kilometre sahilimiz var. Bu sahiller voleybolda, futbolda başarı kazanan çocuklarımızın çim sahalar ve salonlardan çok daha fazla başarılı olmasının önünü açıyor. Çünkü plajda oynamak çok zor, saha veya salona benzemiyor. Çıtamız daha çok yükselecek. Bundan kuşku duymuyorum. Gençlerimiz daha büyük başarılara imza atacaklar." dedi.

Soyer, İzmir'e büyük bir yüzme havuzu kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Türkiye'nin her tarafında plaj voleybolunun en iyi şekilde yapıldığını ama İzmir'in bambaşka olduğunu söyledi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirterek, "Bu tür organizasyonları Akdeniz kıyılarında görürdük. Ama geldiğimiz noktada İzmir sahilleri de bu spora çok elverişli ve büyük bir potansiyele sahip." diye konuştu.

SWS Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Yeşiltaş da Dikili'de büyük organizasyonların yapabileceği iki tesise kavuştuklarını, bu tesislerde yüzlerce insanın plaj voleybolu oynadığını söyledi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Teknik Delegesi Joep Van Lersel, organizasyon güzel geçeceğine inandığını belirterek, "Sakatlık olmayan bir şampiyona diliyorum." dedi.

Dikili'de 14 Eylül Çarşamba günü başlayacak 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, İzmir'de çeşitli açılışlar gerçekleştirdiMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, İzmir'de çeşitli açılışlar gerçekleştirdi
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildiŞehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarıştıUluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde yöresel yemekler yarıştı
Anahtar Kelimeler:
plaj voleybolu tanıtım

İzmir Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:43
Öğle
13:13
İkindi
16:46
Akşam
19:33
Yatsı
20:51
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.