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İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi

12.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milattan önce 300-600 yılları arası döneme tarihlenen 28 santimetre boyundaki heykel, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde diğer 3 Athena figüriniyle sergileniyor - İzmir Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Arkeolog Elif Erginer: - "Buraya gelenler Athena'nın barışçıl ve sanatçı yüzüyle karşılaşacaklar"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki kazı alanından 1930'lu yıllarda çıkarıldıktan sonra kasalarda saklanan Athena heykeli parçaları, İzmir Arkeoloji Müzesinde uzmanlarca yapılan birleştirme işleminin ardından ilk kez ziyarete açıldı.

İzmir Arkeoloji Müzesinin her ay depolardaki nadide eserleri sergilediği "Göremediklerinizi Göreceksiniz" adlı projesinin bu ayki bölümü, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham, savaş ve barış tanrıçası olarak anılan Athena'ya ayrıldı.

Arkaik ve Helenistik dönemlere tarihlenen 4 ayrı Athena figürininin (heykelcik) yer aldığı serginin yıldızı ise İzmir'in Bayraklı ilçesindeki alanda 1930'lu yıllarda yapılan kazılarda parçaları bulunan ve uzmanlar tarafından yaklaşık 90 yıl sonra birleştirilen 28 santimetre boyundaki heykel oldu.

Milattan önce 300 ile 600 yılları arasındaki döneme tarihlenen pişmiş topraktan yapılma 28 santimetrelik eserde, Athena'nın oval yüz, belirgin burun, ağız, çene ve siyah saçlarla tasvir edildiği görülüyor.

Yaklaşık 40 parça halinde bulunan ve sandıklarda saklanan eserin, müzenin uzman ekibinin özenli çalışması sonucu birleştirildiği ve ilk kez sergilendiği kaydedildi.

Sergide ayrıca Klazomenai Ören Yeri'nden 2013'te çıkarılmış 5 santimetre yüksekliğinde, pişmiş topraktan yapılmış Athena heykelciği başı, Aliağa Kyme kazısında 2012'de bulunmuş 12 santimetre boyundaki Athena heykeli ile satın alma yoluyla müzeye kazandırılmış 18 santimetre boyundaki mermerden Athena heykel başı da yer alıyor.

- Dağınık halde bulunmuş

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Arkeolog Elif Erginer, AA muhabirine, her ay özel bir eser grubunu özel vitrinlerde sergiye açtıkları projenin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Erginer, bu ayki sergiyi, mitolojide "tanrıların başı" Zeus ile "hikmet tanrıçası" Metis'in kızı olarak anılan Athena'ya ayırdıklarını belirtti.

Bayraklı'da bulunan parçaların uzun zaman depolardaki kasalarda dağınık halde bulunduğunu ifade eden Erginer, yapılan tasnif çalışması sonucu heykelciğin keşfedildiğini dile getirdi.

Eserin uzun zaman birleştirilmeden kasada durduğunu anlatan Erginer, "Müzemizde yaptığımız son düzenlemeler çerçevesinde eser tümlendi ve şu anda sergilenebilir durumda. Buraya gelenler Athena'nın barışçıl ve sanatçı yüzüyle karşılaşacaklar." diye konuştu.

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