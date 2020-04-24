YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

İZMİR HABERLERİ  | 24.04.2020 14:55 | Son Güncelleme

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Aliağa ormanlarında ağaçlara zarar veren çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan 2 bin 345 adet terminatör böceğini doğaya saldı.Ormanlara verdiği zarar nedeniyle bilinen çam kese böcekleriyle mücadele sürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Aliağa ormanlarında ağaçlara zarar veren çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan 2 bin 345 adet terminatör böceğini doğaya saldı.
Ormanlara verdiği zarar nedeniyle bilinen çam kese böcekleriyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından laboratuvar ortamında terminatör böcekler üretildi. Üretilen 2 bin 345 adet böcek, Aliağa Orman İşletme Şefliği işçileri tarafından ormana bırakıldı.
Öte yandan, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alanında gerçekleşen çalışmalar kapsamında da, aynı bölgede 3 adet tel kafes ve 1 adet adacık da tesis edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Zenginden alıp muhtaçlara veriyorlar

Zenginden alıp muhtaçlara veriyorlar

İzmir Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:16
Öğle
13:15
İkindi
17:00
Akşam
20:03
Yatsı
21:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Menderes Belediyesi’nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Bayram Yardımı

Menderes Belediyesi’nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Bayram Yardımı

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Mısır Tanrıçası Sekhmet’in Heykeli Yeniden Ayağa Kaldırıldı

Mısır Tanrıçası Sekhmet’in Heykeli Yeniden Ayağa Kaldırıldı

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.