YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi

İzmir'de 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi

İZMİR HABERLERİ  | 20.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

İzmir'de 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği (KOM) ekipleri, H.G'nin elindeki tarihi eseri internet üzerinden satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi, deposuna girdiği sırada yakaladı.

Depoda yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilen eserin, yapılan incelemede 2 bin 500 yıllık amfora olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Keleş ailesinin acı günü
Keleş ailesinin acı günü
Kastamonu'da evin duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü
Kastamonu'da evin duvarına çarpan kamyonun şoförü öldü
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Esnaftan öğrencilere hijyen seti
Esnaftan öğrencilere hijyen seti
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü

İzmir Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:18
Öğle
13:01
İkindi
16:04
Akşam
18:34
Yatsı
19:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Feyza Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İZTO’dan “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile öğrencilere tablet desteği
İZTO’dan “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile öğrencilere tablet desteği
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
65 yaş ve üzerindeki bireylere “sarı nokta” uyarısı
65 yaş ve üzerindeki bireylere “sarı nokta” uyarısı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.