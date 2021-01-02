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İzmir'de 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İZMİR HABERLERİ  | 02.01.2021 10:13 | Son Güncelleme

İzmir'de 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde polisin durumundan şüphelendiği kişinin üzeri ve gösterdiği adreste, 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başlattığı "Narko Alan" projesinde görevli polisler, Ülkü Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.İ'yi (31) durdurdu.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin üst aramasında, 10 santimetrelik çiviyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Şüphelinin patlayıcıyı A.T.A'dan (29) aldığını söylemesi üzerine bu kişinin adresine düzenlenen operasyonda, 15 santimetre uzunluğunda el yapımı patlayıcı ve bir pompalı tüfek bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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