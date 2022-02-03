YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü

İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü

03.02.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü

İZMİR (AA) - İzmir'de dünden beri etkili olan ve metrekareye ortalama 117 kilogram düşen yağışın ardından barajların su seviyelerinde artış yaşandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte metrekare başına en çok yağış Dikili'de 84,2 kilogram, Konak'ta 70,8 kilogram, Bergama'da 68,8 kilogram, Çeşme ve Bornova ilçelerinde ise 64,7'şer kilogram olarak kaydedildi.

Kent genelinde son 2 günde metrekare başına toplam yağış ortalaması ise 117 kilogram olarak belirlendi.

Sağanak yağışın kıyı kesimlerinde bugün de ara ara kuvvetli şekilde devam edeceği, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

- Körfezde temizlik çalışması

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 3 Şubat verilerine göre, kentteki 5 barajın tamamında doluluk oranı aralık ayına göre önemli oranda arttı.

Barajların doluluk oranı Tahtalı'da yüzde 52'den yüzde 56'ya, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 48'den yüzde 73'e, Güzelhisar'da yüzde 47'den yüzde 71'e, Balçova'da yüzde 35'ten yüzde 52'ye, Ürkmez'de ise yüzde 60'tan yüzde 79'a yükseldi.

Öte yandan sağanağın getirdiği çamurlu su ve çöplerin denize akması sonucu İzmir Körfezi'nde renk değişimi ve kirlilik gözleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, kıyılarda biriken atıkların temizliği için çalışma yürütüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi
AK Parti'li Karaaslan'dan Regaib Kandili mesajıAK Parti'li Karaaslan'dan Regaib Kandili mesajı
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyorTrabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:08
Öğle
13:30
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Yazal Eczanesi
Aliaga
Esra Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Benay Eczanesi
Bayrakli
Tekin Eczanesi
Bergama
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.