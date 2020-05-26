YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 2 kişiyi ayağından vuran avukat tutuklandı

İzmir'de 2 kişiyi ayağından vuran avukat tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 26.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

İzmir'de 2 kişiyi ayağından vuran avukat tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde 2 kişiyi ayağından tabancayla vuran avukat tutuklandı.

Dalyan Mahallesi'nde bir evden silah sesleri gelmesi üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde ayaklarından tabancayla yaralandıkları belirlenen G.S. (33) ve E.S. (17) Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucu şüphelinin, yaralıların komşusu D.A. (43) olduğu belirlendi.

Şüpheli, bir otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Avukat olduğu öğrenilen zanlı, tutuklandı. Zanlıya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de ceza uygulandı.

Öte yandan otelin sahibi S.K. ile şüphelinin kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen E.Ö'ye şüphelinin saklanmasına yardımcı oldukları ve kapalı olması gereken otelde konaklamaya izin verdikleri gerekçesiyle adli ve idari işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
04:01
Sabah
05:45
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:32
Yatsı
22:09

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Martım Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.