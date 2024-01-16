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İzmir’de 2 kişiyi tabancayla yaralayan çocuk gözaltında

16.01.2024 08:58 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde kavga esnasında iki kişiyi tabancayla yaralayan çocuk, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir’de 2 kişiyi tabancayla yaralayan çocuk gözaltında

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi’nde iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede, tabancayla yaralandıkları belirlenen iki yaralı ile görüşen ekipler, olayın şüphelisinin H.K. adlı bir çocuk olduğunu öğrendi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, olaydan kısa bir zaman sonra H.K.’yi 2130 sokakta yakalayarak gözaltına aldı.

Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan ve yaşının 18’den küçük olduğu belirlenen şüpheli, işlemleri için Bayraklı Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

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