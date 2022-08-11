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İzmir'de 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

11.08.2022 03:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kasten adam öldürme suçundan 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten adam öldürme suçundan 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.S'nin Yamanlar Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının bulunduğu adrese giden ekipleri gören C.S, otomobille kaçmaya başladı. C.S, yaşanan kovalamaca sonucu Örnekköy Mahallesi'nde yakalandı.

C.S'nin işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

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