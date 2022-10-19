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İzmir'de 26 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin polise teslim olan şüpheli tutuklandı

19.10.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 26 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin polise teslim olan şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde 26 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin cinayeti kendisinin işlediğini belirterek polise teslim olan şüpheli, tutuklandı.

Hacı Akkoyun (26), 16 Ekim Pazar günü, 7 Eylül Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın şüphelilerinden Ş.D. (28) polise giderek, cinayeti alacak verecek meselesi nedeniyle kendisinin işlediğini ileri sürerek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Ş.D, tutuklandı.

Ş.D'nin babası C.D'nin (50) de olaya ilişkin arandığı ancak henüz yakalanamadığı öğrenildi.

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Torbalı yakalandı

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