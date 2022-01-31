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İzmir'de 268 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi

31.01.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 268 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir polisinin kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 268 ağır vasıta araç lastiği ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, kente çok sayıda gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından lastikleri getiren tırı Kemalpaşa'da durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 268 ağır vasıta araç lastiği bulundu. Lastiklerin, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edildi. Tırda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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