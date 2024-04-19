İzmir'de 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı geçiş düzenledikleri belirlenen M.O. ve H.O'yu takibe aldı.
Şüphelilerin, düzensiz göçmenleri deniz yoluyla yurt dışına geçirecekleri bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bir aracı İzmir'in Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi yakınlarında durdurdu.
Araçtaki 27 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.