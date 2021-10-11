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İzmir'de 3 bin 465 şişe kaçak içki ele geçirildi

11.10.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 3 bin 465 şişe kaçak içki ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde iş yerinde yapılan denetimde 3 bin 465 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Vergi Denetim Koordinasyon Merkezi ekipleri, kaçak içki üretildiği iddia edilen iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 3 bin 465 şişe şarap ele geçirildi.

Adreste bulunan B.A. ve H.K. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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