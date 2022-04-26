İzmir'de 3 bin kişilik iftar yemeği düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde, Türk Kızılay ve Bayındır Belediyesi tarafından yaklaşık 3 bin kişilik iftar yemeği düzenlendi.
İlçe stadında düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, "Ben manevi atmosferin artarak devam etmesini, ramazanın akabinde de bayramın kardeşliğimize, dostluğumuza vesile olmasını diliyorum." dedi.
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de son 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarla bu ölçüde bir iftarda bir araya gelemediklerini söyledi.
Demirezen, herkesi 5-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Çiçek Festivali'ne davet etti.
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