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İzmir'de 3 bin paket kaçak sigara ile 2 bin 135 litre etil alkol ele geçirildi

11.11.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 3 bin paket kaçak sigara ile 2 bin 135 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda 3 bin paket kaçak sigara ile 2 bin 135 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Buca, Karabağlar ve Konak'ta 1 depo, 2 iş yeri ve 4 araca baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 21 bin makaron, 2 bin 135 litre etil alkol, etil alkol satışında kullanılmak üzere hazırlanmış 3 bin 610 etiket, 599 güneş gözlüğü ile 17 kol saati bulundu.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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