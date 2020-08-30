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İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

İZMİR HABERLERİ  | 30.08.2020 11:25 | Son Güncelleme

Zafer'in 98. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi, şehitlik ziyaret edildi

İZMİR (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Topçu Yüzbaşı Kubilay Özçelik, Türk tarihinin dönüm noktasında kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyetinin temellerini sağlamlaştırdığını söyledi.

Türk milletinin ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 98 yıl önce, kahraman ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanılır bir zafer kazandığını ifade eden Özçelik, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile ilk adımı atılan Türk ulusunun kurtuluş destanının son aşaması olan 30 Ağustos Zaferi ile yüce Türk milleti yokluğun ve imkansızlıkların hakim olduğu bir dönemde dahi mucize yaratabileceğini, istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

Yüzbaşı Özçelik, bu zaferin vatanı ve bağımsızlığı yok edilmek istenen milletin sarsılmaz azim ve iradesiyle verdiği yaşam mücadelesinin en büyük göstergesi olduğunu kaydederek, "Yüce Türk milletimizin hürriyet ve istiklali için mücadele eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz Türkiye Cumhuriyetini, onun temel değerlerini, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak ve yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından lise öğrencileri "Zafer Türküsü" ve "Akdeniz'e Doğru" şiirlerini okudu.

- Şehitlik ziyareti

Meydandaki törenin ardından tören programı Kadifekale Hava Şehitliği'nde devam etti.

Şehitlikteki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şehit kabirlerini ziyaret eden protokol, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Vali Köşger, asker üniforması giyerek törene katılan bedensel engelli Şendoğan Ege Katmerci ile de sohbet etti.

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İzmir Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:06
Sabah
06:32
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

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