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İzmir’de 30 noktada 20 bin fidan toprakla buluştu

İZMİR HABERLERİ  | 11.11.2020 17:54 | Son Güncelleme

İzmir’de, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 30 noktada 20 bin adet fidan aynı anda toprakla buluşturuldu.11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıl Türkiye genelindeki 81 il haricinde 30 ülke ile birlikte kutlanıyor.

İzmir’de, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 30 noktada 20 bin adet fidan aynı anda toprakla buluşturuldu.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıl Türkiye genelindeki 81 il haricinde 30 ülke ile birlikte kutlanıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de, Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle fidan dikim etkinliği düzenledi. 30 farklı noktada saat 11:11’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, 20 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de, Bornova ilçesi Yakaköy sırtlarında bulunan alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katıldı.
Burada bir konuşma yapan Derince, 30 Ekim’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi. Derince, geçen yıl büyük bir coşkuyla etkinliği gerçekleştirdiklerini, bu yıl depremde hayatını kaybedenler nedeniyle hüzünlü olduklarını ifade ederek, dikilen fidanların gelecek kuşaklara nefes olacağını söyledi.

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