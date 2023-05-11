YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de 3,5 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak

İzmir’de 3,5 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak

11.05.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Valiliği, 3 milyon 442 bin 424 seçmenin 14 Mayıs Pazar günü 9 bin 877 sandıkta oy kullanabileceğini açıkladı.

’Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde İzmir’deki 9 bin 877 sandıkta toplam 3 milyon 442 bin 424 seçmen oy kullanabilecek. Toplam 15 bin 707 personel ve bin 558 araç, seçim güvenliğini temin etmek üzere görev alacak. Ayrıca İzmir’de bulunan depremzedelerin yol masrafları karşılanarak seçim bölgelerine ulaşımı sağlanacak.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler doğrultusunda hareket edilmektedir. Seçim günü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 175 personel ve 886 araç, İzmir İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 363 personel ve 657 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 165 personel, 15 araç olmak üzere toplam 15 bin 707 personel ve bin 558 araç, seçim güvenliğini temin etmek üzere görev ifa edecektir. Öte yandan, 10 Mayıs tarihi itibarıyla, deprem bölgesinden ilimize gelen ve kaymakamlıklarımıza bildirimde bulunanlardan halen ilimizde ikamete devam eden 62 bin 966 vatandaşımızdan kendi bölgesinde oy kullanacağını ifade eden 2 bin 196 seçmenin, valiliğimiz koordinasyonunda, yol masrafları karşılanarak seçim bölgelerine ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca, kendi seçim bölgelerinde oy kullanmak için kaymakamlıklarımıza başvuran depremzede vatandaşlarımızın talepleri alınmaya devam etmekte, bölgeye intikalleri konusunda koordinasyon sürdürülmektedir. Bunun yanında kendi imkanları ile oy kullanmak için seçim bölgelerine giden depremzede vatandaşlarımız da bulunmaktadır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartıştığı kişiyi göğsünden vurarak öldürdüTartıştığı kişiyi göğsünden vurarak öldürdü
Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nda test sürüşü heyecanıFahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nda test sürüşü heyecanı
Türkiye'nin yerli aracı Togg'a Avcılar'da yoğun ilgiTürkiye'nin yerli aracı Togg'a Avcılar'da yoğun ilgi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 11 Mayıs Perşembe

İmsak
04:20
Sabah
05:57
Öğle
13:13
İkindi
17:03
Akşam
20:18
Yatsı
21:49

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Perşembe

Marina eczanesi
Cesme
Umut eczanesi
Karabaglar
Bornova mavi eczanesi
Bornova
Yazal eczanesi
Aliaga
Karabenek eczanesi
Bayindir
Sağlik eczanesi
Kiraz
Koyundere eczanesi
Menemen
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

İnce’nin adaylıktan çekilmesi dünya basınında çok konuşuldu

İnce’nin adaylıktan çekilmesi dünya basınında çok konuşuldu

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.