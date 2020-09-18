İzmir'de 4 bin 315 litre sahte içki ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda 4 bin 315 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15 Eylül Salı günü yapılan operasyonda, insan sağlığını tehdit eden ortamlarda hazırlanan, plastik bidonlar içindeki 4 bin 315 litre sahte içki ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan, il genelinde bu yıl içinde yapılan 115 operasyonda birçok sahte ve kaçak içkinin ele geçirildiği ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan işlem yapılan 176 şüpheliden 15'inin tutuklandığı bildirildi.

