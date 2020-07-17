İzmir'de 4 gün önce kaybolan kadının cesedi Aydın'da bulundu

İzmir'de 4 gün önce kaybolan kadının cesedi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sahil Siteleri mevkisinde bir kadını hareketsiz şekilde denizin kıyısında gören vatandaşlar durumu Kuşadası Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, cesedin 4 gün önce İzmir'in Seferihisar ilçesinde denize girdikten sonra kaybolduğu iddia edilen Burcu Fasha'ya (37) ait olduğu belirlendi.

Seferihisar'da denize giren ve bir daha çıkmayan Burcu Fasha'yı arama çalışmalarının ve konuyla ilgili tahkikatın 4 gün önce başlatıldığı öğrenildi.

