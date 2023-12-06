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İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

06.12.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bergama ilçesinde bir kamyonet içerisinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Olayla ilgili 4 organizatör şüphelisinden 2’si tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ile koordineli olarak 4 Aralık tarihinde Bergama ilçesi Kuzey Ege Otoyolu/Çandarlı otoban çıkışında durdurulan bir kamyonetin içerisinde, 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 19 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu belirlenirken, araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilirken, adliyeye sevk edilen organizatör şüphelilerinden 2 Türk tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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