İzmir'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerinde yardım talebinde bulunan 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 8'i Yemen, 8'i Filistin, 7'si Eritre ve 3'ü Güney Afrika uyruklu 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme Karaada'da yardım talebinde bulunan Filistin uyruklu 20 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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