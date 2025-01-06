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İzmir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
06.01.2025 10:17
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İzmir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı, 26 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

İzmir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde 13'ü çocuk 27 düzensiz göçmeni yakalandı.

Dikili ilçesinde de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 8'i çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 17'si çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
bot sahil güvenlik komutanlığı

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