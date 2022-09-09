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İzmir'de 5 kişiye çarpan otomobilin sürücüsü serbest bırakıldı

09.09.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 5 kişiye çarpan otomobilin sürücüsü serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobille çarptığı 1 çocuğun ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.

Limontepe Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Suriye uyruklu Rasha Abdel Kader ve yanındaki 4 çocuğa çarparak 3 yaşındaki Yasemin Hassan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Y'nin emniyetteki sorgulaması tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

7 Eylül'de yaşanan kazada Ayşe Y'nin (45) kullandığı 35 BGY 629 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen 5 kişiye çarpmış, 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmiş, diğerleri hastaneye kaldırılmıştı.

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